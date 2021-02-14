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Источник: «Ростов» подпишет гамбийского нападающего болгарского ЦСКА

20:32
Али Соу. Фото Twitter
Али Соу. Фото Twitter
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Нападающий болгарского ЦСКА Али Соу в ближайшее время станет игроком «Ростова», сообщает 24chasa.bg. Отмечается, что форвард и его агент уже прибыли для подписания контракта дончанами.

Соу уже отклонил два предложения из Азии, по одному из которых его зарплата выросла бы в три раза. Однако сам 26-летний гамбиец хотел перейти в более серьезный клуб и в перспективе попасть в чемпионат «Большой пятерки».

В нынешнем сезоне Соу провел 26 матчей, забил 13 голов и отдал 2 передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

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