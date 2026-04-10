Семин: «Соболев обязан забивать, поскольку только для этого и выходит на поле»

Один из сильнейших тренеров России за всю ее историю Юрий Семин, трехкратный чемпион страны во главе «Локомотива», в интервью «СЭ» высказался о форварде «Зенита» Александре Соболеве.

— Удивлены ли весенним рывком Александра Соболева, который забивает в каждом матче и во многом тянет за собой «Зенит»?

— Не сказал бы, что он «Зенит» тянет. Но забивает. Соболев — это такой игрок, что если забивает, то он — фактор на поле. А если нет... Он же практически не участвует ни в комбинациях, ни в дриблинге, ни в оборонительных действиях. Завершение — его козырь, он обязан забивать, поскольку для этого и выходит на поле. Пока он это делает — будет играть в стартовом составе. Как перестанет — так на его месте появится игрок, который делает передачи, обводит, бежит назад. Вот и все.

Соболев забил пять голов в восьми матчах за «Зенит» после зимней паузы.