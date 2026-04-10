Добровинский верит в чемпионство «Динамо» при Гусеве: «Федотов — скандальный человек, его назначение не нужно»

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в комментарии для «СЭ» высказался о возможной кандидатуре на пост главного тренера клуба Владимира Федотова.

«У Гусева приличные результаты. Возможную кандидатуру Федотова я считаю придумками. Не вижу его главным тренером московского «Динамо». Федотов — довольно скандальный человек. Его назначение не нужно команде. Я считаю, что на будущий год есть очень большой шанс, что мы станем чемпионами страны с Гусевым. Руководство клуба, думаю, считает тоже так. Игра при нем хорошая, защита изменилась в лучшую сторону. Команда, которую Карпин умудрился развалить и уничтожить за полгода, стала намного лучше. Да, не удержали победу с «Оренбургом», но такое бывает. Все хорошо», — сказал Добровинский «СЭ».

После 23 туров РПЛ «Динамо» набрало 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице.