Семин о матче «Зенит» — «Краснодар»: «Тактическая дисциплина «быков» — заслуга Мусаева»

Один из сильнейших тренеров России за всю ее историю Юрий Семин, трехкратный чемпион страны во главе «Локомотива», в интервью «СЭ» высказался о матче 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар».

— В воскресенье будет центральный матч второго круга «Зенит» — «Краснодар». Можно ли какую-то из команд назвать фаворитом, и можно ли считать эту игру решающей в чемпионской гонке?

— В матче фаворит — тот, кто играет дома. Стадион заполнится, «Зенит» будет поддерживать большое количество болельщиков. И отступать ему уже некуда. Требования руководителей, громадного количества людей... К тому, чтобы они стали чемпионами, прилагались большие усилия руководителей — игроки покупались, менялись. Мне кажется, настало время «Зениту» показать, чего он стоит.

— А кто по игре нравится больше всех?

— «Краснодар». Сбалансированный, имеющий хороший подбор игроков во всех линиях. Самое главное — игроки команды стали тактически играть очень дисциплинированно, и это однозначная заслуга Мурада Мусаева. Хорошо обороняются после потери мяча — либо вся команда сразу включается в прессинг на чужой половине поля, либо грамотно бежит назад. «Краснодар» одинаково хорошо совершает как атакующие, так и оборонительные действия, причем это касается всех. Никто игровую дисциплину не нарушает.

К тому же «быки» хороши физически. Уровень у всех достаточно стабильный и высокий. Раньше они очень много внимания уделяли посторонним вещам — судейским ошибкам, ссорам с чужими командами. Сейчас же они не распыляются и концентрируются только на футболе. И это результат большой работы главного тренера.

«Краснодар» не разыгрывает мяч от вратаря, что делают многие команды, заявляя, что они тем самым якобы играют в атакующий футбол. Нет! Команда Мусаева сделала шаг вперед: когда есть свобода, они начинают разыгрывать от вратаря, когда нет — наоборот, переходят на длинные передачи, учитывая, как сохраняет мяч Кордоба. И им от этого становится легче атаковать. При этом сколько мячей они забили после того, как соперник разыгрывает мяч от вратаря, не обладая защитниками с соответствующими техническими навыками, и «Краснодар» его отбирает и их за это наказывает.