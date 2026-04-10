Семин о матче «Зенит» — «Краснодар»: «Тактическая дисциплина «быков» — заслуга Мусаева»
Один из сильнейших тренеров России за всю ее историю Юрий Семин, трехкратный чемпион страны во главе «Локомотива», в интервью «СЭ» высказался о матче 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар».
— В воскресенье будет центральный матч второго круга «Зенит» — «Краснодар». Можно ли какую-то из команд назвать фаворитом, и можно ли считать эту игру решающей в чемпионской гонке?
— В матче фаворит — тот, кто играет дома. Стадион заполнится, «Зенит» будет поддерживать большое количество болельщиков. И отступать ему уже некуда. Требования руководителей, громадного количества людей... К тому, чтобы они стали чемпионами, прилагались большие усилия руководителей — игроки покупались, менялись. Мне кажется, настало время «Зениту» показать, чего он стоит.
— А кто по игре нравится больше всех?
— «Краснодар». Сбалансированный, имеющий хороший подбор игроков во всех линиях. Самое главное — игроки команды стали тактически играть очень дисциплинированно, и это однозначная заслуга Мурада Мусаева. Хорошо обороняются после потери мяча — либо вся команда сразу включается в прессинг на чужой половине поля, либо грамотно бежит назад. «Краснодар» одинаково хорошо совершает как атакующие, так и оборонительные действия, причем это касается всех. Никто игровую дисциплину не нарушает.
К тому же «быки» хороши физически. Уровень у всех достаточно стабильный и высокий. Раньше они очень много внимания уделяли посторонним вещам — судейским ошибкам, ссорам с чужими командами. Сейчас же они не распыляются и концентрируются только на футболе. И это результат большой работы главного тренера.
«Краснодар» не разыгрывает мяч от вратаря, что делают многие команды, заявляя, что они тем самым якобы играют в атакующий футбол. Нет! Команда Мусаева сделала шаг вперед: когда есть свобода, они начинают разыгрывать от вратаря, когда нет — наоборот, переходят на длинные передачи, учитывая, как сохраняет мяч Кордоба. И им от этого становится легче атаковать. При этом сколько мячей они забили после того, как соперник разыгрывает мяч от вратаря, не обладая защитниками с соответствующими техническими навыками, и «Краснодар» его отбирает и их за это наказывает.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1