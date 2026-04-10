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Семин о матче «Зенит» — «Краснодар»: «Тактическая дисциплина «быков» — заслуга Мусаева»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Один из сильнейших тренеров России за всю ее историю Юрий Семин, трехкратный чемпион страны во главе «Локомотива», в интервью «СЭ» высказался о матче 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар».

— В воскресенье будет центральный матч второго круга «Зенит» — «Краснодар». Можно ли какую-то из команд назвать фаворитом, и можно ли считать эту игру решающей в чемпионской гонке?

— В матче фаворит — тот, кто играет дома. Стадион заполнится, «Зенит» будет поддерживать большое количество болельщиков. И отступать ему уже некуда. Требования руководителей, громадного количества людей... К тому, чтобы они стали чемпионами, прилагались большие усилия руководителей — игроки покупались, менялись. Мне кажется, настало время «Зениту» показать, чего он стоит.

— А кто по игре нравится больше всех?

— «Краснодар». Сбалансированный, имеющий хороший подбор игроков во всех линиях. Самое главное — игроки команды стали тактически играть очень дисциплинированно, и это однозначная заслуга Мурада Мусаева. Хорошо обороняются после потери мяча — либо вся команда сразу включается в прессинг на чужой половине поля, либо грамотно бежит назад. «Краснодар» одинаково хорошо совершает как атакующие, так и оборонительные действия, причем это касается всех. Никто игровую дисциплину не нарушает.

К тому же «быки» хороши физически. Уровень у всех достаточно стабильный и высокий. Раньше они очень много внимания уделяли посторонним вещам — судейским ошибкам, ссорам с чужими командами. Сейчас же они не распыляются и концентрируются только на футболе. И это результат большой работы главного тренера.

«Краснодар» не разыгрывает мяч от вратаря, что делают многие команды, заявляя, что они тем самым якобы играют в атакующий футбол. Нет! Команда Мусаева сделала шаг вперед: когда есть свобода, они начинают разыгрывать от вратаря, когда нет — наоборот, переходят на длинные передачи, учитывая, как сохраняет мяч Кордоба. И им от этого становится легче атаковать. При этом сколько мячей они забили после того, как соперник разыгрывает мяч от вратаря, не обладая защитниками с соответствующими техническими навыками, и «Краснодар» его отбирает и их за это наказывает.

Юрий Семин: вторая часть интервью тренера&nbsp;&mdash; о&nbsp;матче Зенит&nbsp;&mdash; Краснодар, Батракове, Кисляке, Головине и&nbsp;сборной России.«По игре больше всех нравится «Краснодар». Но фаворит матча лидеров — «Зенит». Интервью с Юрием Семиным

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Юрий Семин
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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