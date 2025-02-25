«Зенит» — ЦСКА: дата и время начала матча 19-го тура РПЛ

«Зенит» сыграет с ЦСКА в чемпионате России по футболу 1 марта

«Зенит» встретится с ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ в субботу, 1 марта. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Зенит» — ЦСКА можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 18 туров премьер-лиги сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Армейцы с 31 баллом идут на шестой строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта 2025, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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