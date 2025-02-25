Футбол сохраняет лидерство по популярности в России — РФС и Mediascope

Согласно совместному исследованию Российского футбольного союза (РФС) и компании Mediascope, футбол остается самым популярным видом спорта среди россиян, результаты исследования опубликованы на сайте РФС.

«Рост интереса к российским турнирам, увеличение медиапотребления и активное вовлечение молодежи подчеркивают устойчивость футбола как национального спортивного приоритета», — говорится в исследовании.

Согласно исследованию, футбол остается лидером по уровню медиапотребления и зрительского интереса среди любителей спорта. За последние шесть месяцев 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции или читали статьи о футболе. Не менее одного раза в неделю в футбол играет каждый десятый россиянин, а среди мужчин в возрасте от 12 до 34 лет этот показатель достигает 27%.

72% опрошенных в возрасте от 12 до 64 лет ответили, что являются фанатами футбола, стараются смотреть футбольные трансляции или интересуются футболом в некоторой степени.

В сентябре 2024 года ВЦИОМ провел опрос, который показал, что доля равнодушных к футболу россиян увеличилась с 43% до 77% с 2005 по 2024 год. Однако позднее РФС выразил несогласие с отчетом ВЦИОМ и заявил о росте популярности футбола в стране. В декабре ВЦИОМ провел еще один опрос, по результатам которого большинство россиян (27%) назвали хоккей национальным спортом России. Футбол занял третье место по популярности после фигурного катания.