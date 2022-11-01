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Семин: «Зенит» вызывает восхищение. «Спартак» близок к временам Романцева»

Юрий Семин назвал закономерными итоги первого круга РПЛ
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги первого круга РПЛ.

«Таблица всегда в принципе закономерна из-за большого количества матчей. Кто, что заслужил, тот и находится на определенном месте. «Зенит» вызывает восхищение, потому что имея такой звездный состав, свой максимум показывает. Матчи, которые они выигрывают с крупным счетом, говорят о том, что они очень серьезно относятся к каждому матчу. В данной ситуации что-то новое есть и у «Спартака». По крайней мере, он близок к традициям времен Романцева. Наверное, ЦСКА показывает стабильный свой уровень, но немного не дотягивает до уровня матчей, который были при Газзаеве», — сказал Семин.

Также бывший тренер «Локомотива» заявил о том, что РПЛ потеряла в качестве.

«Еще один момент, который нужно отметить — качество. В связи с тем, что нет Халка, нет Фернандеса, Фарфана, Витселя, в определенный момент мы потеряли качество в лиге. Но есть эмоции, эмоций достаточно много», — добавил Семин.

По итогам 15 туров «Зенит» с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 2-й позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 0
Наполи 0
1-й тайм

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 1
Интер 0
1-й тайм

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
3
3
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
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П
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