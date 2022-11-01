Мостовой ответил на критику Заремы: «Не знаю, кто это»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил Зареме Салиховой, которая ранее заявила, что не доверила бы ему тренировать даже хомяков.

«Не знаю, кто это. Знаю только, что это жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна. Если бы она не была жена Федуна, то кто бы ее знал? Не могу отвечать на комментарии людей, которые приближают себя к футболу. За всю жизнь видел огромное количество таких людей», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ».