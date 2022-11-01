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Сегодня, 22:30

Мостовой ответил на критику Заремы: «Не знаю, кто это»

Александр Мостовой ответил на критику Заремы Салиховой
Константин Белов
Корреспондент
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Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил Зареме Салиховой, которая ранее заявила, что не доверила бы ему тренировать даже хомяков.

«Не знаю, кто это. Знаю только, что это жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна. Если бы она не была жена Федуна, то кто бы ее знал? Не могу отвечать на комментарии людей, которые приближают себя к футболу. За всю жизнь видел огромное количество таких людей», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ».

Зарема Салихова. Зарема ответила Мостовому: «Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила»

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 0
Наполи 0
1-й тайм

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 1
Интер 0
1-й тайм

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
13
15
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Семин заявил, что Акинфеев удивил его больше всех в первом круге
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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