Юрий Семин: "Молодые футболисты способны помочь "Локо" в дальнейшем"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после товарищеского матча против "Мольде" (1:1) заявил, что молодые игроки красно-зеленых способны помочь команде в дальнейшем. Он также добавил, что хорошим итогом зимних сборов стало отсутствие травм в последних играх.

- Очень доволен игрой. И даже не потому, что мы забили гол на последних минутах, а потому что большая группа молодых футболистов хорошо себя проявила, - приводит слова Семина официальный сайт "Локомотива". - Мы уже видим, что они в состоянии помочь нам в дальнейшем и могут конкурировать с футболистами, которые играли вчера.

Нам пришлось поменять планы из-за переноса кубкового матча с "Рубином". Возникли определенные сложности, но это часть жизни. Футболисты долго не были дома - ничего страшного. Очень хорошо, что никто из игроков не получил травм в последних матчах. Мы должны быть готовы к возобновлению чемпионата.

"Локомотив" занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров. Первый матч после зимней паузы железнодорожники проведут против "Крыльев Советов".

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