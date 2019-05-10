Юрий Семин: "Локомотив" в какой-то мере реабилитировался за Тулу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал крупную победу над "Рубином" в 28-м туре чемпионата России.

– Все хорошо, конечно. Хорошо, что забили быстрые мячи, это сыграло важную роль в дальнейшем. Потому что "Рубину" нужно было атаковать, что они и хотели делать. Нам было полегче играть, потому что было много простора. Хороший матч провели. Наверное, в какой-то мере реабилитировали себя после "Арсенала". Сыграли очень хорошо, был баланс атакующей игры и оборонительной.

– Самый легкий матч за весну? И почему в Туле так не было?

– Тула – это уже прошло. Это забытая история. Нам нужно думать о "Ростове. Только давайте мы немножко порадуемся, все-так день рождения завтра, насладимся этим моментом, а далее постепенно будем готовиться к "Ростову". А то настроение у нас было темное до сегодняшней победы.

– Почему Баринов не попал? И почему не играл Фернандеш?

– У нас очень много травмированных. Все, кто мог, все были на поле.

(Александр Рогулев)

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