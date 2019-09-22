Юрий Семин: «Локомотив» дал «Оренбургу» много свободы на флангах"
13:45
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» в матче 10-го тура чемпионата России (3:2). По его словам, железнодорожники слишком много позволяли сопернику на флангах.
— Легко никогда не бывает и не будет, — сказал Семин в эфире «Матч Премьер». — Мы дали сопернику много свободы на флангах, было много подач. Во втором тайме они были качественные, поэтому пропустили два гола.
В целом игроки провели хороший матч. Мы довольны, что взяли 3 очка и показали хороший футбол.
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