Юрий Семин: «Локомотив» дал «Оренбургу» много свободы на флангах"

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» в матче 10-го тура чемпионата России (3:2). По его словам, железнодорожники слишком много позволяли сопернику на флангах.

— Легко никогда не бывает и не будет, — сказал Семин в эфире «Матч Премьер». — Мы дали сопернику много свободы на флангах, было много подач. Во втором тайме они были качественные, поэтому пропустили два гола.

В целом игроки провели хороший матч. Мы довольны, что взяли 3 очка и показали хороший футбол.