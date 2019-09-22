РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Юрий Семин: «Локомотив» дал «Оренбургу» много свободы на флангах"

13:45

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» в матче 10-го тура чемпионата России (3:2). По его словам, железнодорожники слишком много позволяли сопернику на флангах.

— Легко никогда не бывает и не будет, — сказал Семин в эфире «Матч Премьер». — Мы дали сопернику много свободы на флангах, было много подач. Во втором тайме они были качественные, поэтому пропустили два гола.

В целом игроки провели хороший матч. Мы довольны, что взяли 3 очка и показали хороший футбол.

Оренбург — Локомотив

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир