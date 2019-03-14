Юрий Семин: "Краснодар" – серьезный соперник? Несерьезных не бывает"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что "Краснодар", с которым его команде предстоит сыграть в 20-м туре чемпионата России, находится в хорошей форме.

– Ваши ожидания перед матчем с "Краснодаром"? Это серьезный соперник...

– Соперники все время серьезные, несерьезных не бывает. Готовимся в обычном режиме. Хорошо, что у нас на базе поле в хорошем состоянии.

Сегодня "Краснодар" играет, получим еще определенную информацию по этой команде. А так, конечно, соперник серьезный. Они, на мой взгляд, играют в хороший, интересный футбол. Находятся в хороших физических кондициях.

– Много ли пищи для размышлений даст матч "Краснодара" с "Валенсией"?

– Мы хорошо знаем их, также как и они нас. Никаких особенных неожиданностей не будет. Они могут быть только по каким-то травмам.

В воскресенье два матча, которые определяют турнирное положение. Помимо нас играют "Спартак" и "Зенит". Игры будут за 6 очков. Думаю, соответствующего уровня. (Андрей Михайлов)