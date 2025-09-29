Футбол
29 сентября, 18:40

Opta: защитник ЦСКА Лукин реже всех в РПЛ теряет мяч

Сергей Ярошенко

Защитник ЦСКА Матвей Лукин реже всех в РПЛ теряет мяч, сообщает Opta.

Отмечается, что только6 процентов владений Лукина в текущем сезоне привели к потере мяча (25 из 408).

Второе место по этому показателю занимает защитник «Спартака» Срджан Бабич с 7 процентами. Третье место делят защитники «Зенита» и «Краснодара» Нино и Диего Коста, а также хавбек ЦСКА Марсело Алвес — по 9 процентов.

Также Лукин также является лучшим по проценту точных передач в лиге (93 процента).

В этом сезоне на счету 21-летнего воспитанника армейцев 11 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Источник: Opta
