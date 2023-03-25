Нагорных: «У «Локомотива» есть резерв. Все команды работают в едином методическом режиме»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что сейчас команды железнодорожников работают в едином методическом режиме.

— Сегодня прошло отличное мероприятие. Очень важное для клубной работы. Все команды в едином методическом режиме работают. Академия «Локомотива» — молодцы. Победа сегодня говорит о том, что для попадания в основу им нужно сделать шаг, а где-то и полшага. Это очень важное мероприятие.

— Галактионов говорил, что рассматривался вопрос проведения подобной игры с одной из команд Турции.

— Мы обсуждали разные форматы. У нас порядка 10 игроков вызваны в разные сборные. На полноценную игру не было футболистов.

— Футболисты академии, как я слышал, остались в восторге от игры против Дзюбы.

— Для ребят очень важно, когда они на одном поле играют с такими футболистами как Артем. У «Локомотива» есть резерв. Уверен, что мы будем правильно продолжать работать с ними — они себя проявят.