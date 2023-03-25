Газзаев вручил Карвальо памятную футболку ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев перед товарищеским матчем против 2DROTS вручил бразильцу Даниэлю Карвальо памятную футболку клуба.

Матч между ЦСКА и 2DROTS в эти минуты проходит на «ВЭБ Арене». На данный момент счет 1:0 в пользу медийной команды.