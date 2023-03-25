«Локомотив» провел встречу с представителями Баринова о возможном продлении контракта

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о возможном продлении контракта с капитаном команды Дмитрием Бариновым.

— Состоялась ли встреча с представителями Баринова по возможному продлению контракта?

— Клуб работает, все плановые встречи прошли.

— Баринову предложен новый контракт?

— Идет работа.

Действующий контракт 26-летнего российского хавбека с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.