Агент Николича: «Марко любит Россию и точно там еще раз поработает»
Футбольный агент Деян Йоксимович заявил, что Марко Николич обязательно вернется в РПЛ. Ранее специалист уже работал в чемпионате России — с 2020 по 2021 год в «Локомотиве»
«У Марко контракт на год, посмотрим, что произойдет через год. Марко любит Россию и точно там еще поработает. Когда и где — это вопрос», — приводит слова Йоксимовича «РБ Спорт».
43-летний сербский специалист возглавил клуб из Эмиратов «Шабаб Аль-Ахли». Ранее он был одним из основных претендентов на пост наставника «Динамо».
Источник: РБ Спорт
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|
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|8
|6
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|33-50
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|12
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|36-48
|30
|
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|30
|4
|6
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|
16
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|3.06
|17:00
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Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
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|
Оренбург – Динамо
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|3.06
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Урал – Сочи
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Филипе Силва Малком
Зенит
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|
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Спартак
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Федор Чалов
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|
|
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Краснодар
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Александр Соболев
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Локомотив
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Спартак
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|1
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