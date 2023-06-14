Агент Николича: «Марко любит Россию и точно там еще раз поработает»

Футбольный агент Деян Йоксимович заявил, что Марко Николич обязательно вернется в РПЛ. Ранее специалист уже работал в чемпионате России — с 2020 по 2021 год в «Локомотиве»

«У Марко контракт на год, посмотрим, что произойдет через год. Марко любит Россию и точно там еще поработает. Когда и где — это вопрос», — приводит слова Йоксимовича «РБ Спорт».

43-летний сербский специалист возглавил клуб из Эмиратов «Шабаб Аль-Ахли». Ранее он был одним из основных претендентов на пост наставника «Динамо».