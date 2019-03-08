Юрий Ковтун: "Спартак" борется за медали, а "Динамо" же ни там, ни сям"

Трехкратный чемпион России и бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун в беседе с корреспондентом "СЭ" оценил перспективы красно-белых перед матчем 19-го тура чемпионата России против "Динамо". Встреча пройдет в воскресенье, 10 марта, начало – в 19.00 (мск).

– Команды решают для себя абсолютно разные задачи. "Спартак" борется за медали, старается набирать очки. "Динамо" же ни там, ни сям: команде нужно побеждать, чтобы подниматься выше. Поэтому, исходя из этого, будет достаточно жесткое противостояние, – сказал Ковтун.

– В Химки все равно приедет много людей. Вы сами за кого будете переживать?

– Не скажу, что я буду за кого-то переживать: я стал спокоен ко всем командам. Но за "Динамо" я не только играл, но и работал там. Плюс есть ребята, с которыми сотрудничал. Так что мне больше интересно понаблюдать в этом матче именно за "Динамо".

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