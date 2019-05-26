Юрий Газинский: "Краснодар" мог занять место выше третьего"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после победы над "Рубином" (1:0) в матче 30 тура российской премьер-лиги заявил, что сезон получился интересным, но его команда могла быть выше в турнирной таблице, передает из Краснодара кореспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Хочется поздравить всех с окончанием сезона, – отметил Газинский. – Он получил достаточно насыщенным и интересным. То, что касается нашей команды, то, наверно, мы могли выступить лучше. Но получилось так, как получилось. Хочу поблагодарить партнеров по команде за то, что мы смогли занять призовое место, попасть в квалификацию Лиги Чемпионов.

– Какой матч для себя лично вы можете выделить?

– Наверно, последний матч, потому что Каборе и Перейра заканчивают выступление за "Краснодар". Очень рад, что мне удалось с этими ребятами провести время в клубе, делить раздевалку, поле, массажную койку... (Улыбается). Они – большие профессионалы, и я желаю им всего самого наилучшего, успехов.

– Следили за матчем "Локомотива"?

– Знали, что после первого тайма "Локомотив" выигрывал, а счет уже после игры узнали.

– Возлагали надежды на "Уфу", что она все-таки сможет отнять очки?

– Понятно, что в глубине души мы в это верили, но в первую очередь хотелось дома при своих трибунах, ребят провести и удачно завершить сезон.

– Третье место – это успех?

– Могли добиться и лучшего результата, но вторая часть сезона получилась скомканной, потеряли где-то очки. В целом, все получилось неплохо для нас.

– Чего не хватило, чтобы быть выше?

– Молодая команда. Мы еще строимся, у нас все впереди. У нас стоят максимальные задачи. Следующий сезон будет интересным, постараемся сыграть лучше.

– У вас еще сезон продолжается, вы вызваны в сборную. Черчесов опасался, что перерыв перед сборной может помешать. Как вы его проведете?

– Мы все профессионалы, прекрасно понимаем значимость матчей. Есть подготовка у каждого футболиста, но какое-то время надо и отдохнуть.

– Чувствуете себя готовыми продолжать играть?

– Скажем так, в сборную вызывают не каждый раз, и это честь – представлять свою страну. Нжно максимально хорошо подготовиться.

– Со стороны показалось, что в этом году была хорошая атмосфера в раздевалке "Краснодара". Так ли это на самом деле? И помогло ли это ярко выступать в ходе сезона?

– Я согласен, у нас сплоченный коллектив. Не было разделения на иностранцев и русских, мы все – одно целое. В каике-то моменты в раздевалке все друг друга поддерживали, бывали и легкие перепалки. Но это нормально, и все вместе это сыграло свою роль.

– До этого было разделение?

– Безусловно. Влиял и языковой барьер. Хочешь, не хочешь, но иностранцы больше общались с иностранцами, русские – с русскими. В этом году сложилось так, что мы были как одно целое.

– Это правда, что сразу после матча с "Рубином" звонил Гранквист?

– Гранквист, Жоаузинью, Вандерсон поздравили.

– Как-то особенно в команде проводили Каборе и Перейру?

– По-особому – нет. У нас завершился сезон, и мы проводим ребят на банкете. Они очень многое дали команде в плане результата, и я рад, что мне удалось провести с ними столько времени.

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