Источник: защитник «Краснодара» Гонсалес хочет покинуть клуб

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес планирует покинуть клуб из-за нехватки игровой практики, сообщает Legalbet.

30-летний уругваец перешел в российский клуб летом 2024 года из «Мальорки». Всего он провел за «Краснодар» 36 игр.

В сезоне-2024/25 на его счету 9 матчей.