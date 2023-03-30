Белоус: «Дзюба сейчас на свежачке, у него есть стремление доказывать»

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус высказался о решении РПЛ вручить форварду «Локомотива» Артему Дзюбе награду как лучшему игроку марта.

«Артем — известная личность по российским меркам. Но признание лучшим игроком — это субъективный момент. Статистика у него хорошая. Но надо понимать, что помимо статистики стоит рассматривать его вклад в командную игру. У него великолепная школа, отличное голевое чутье. Дзюба сейчас на свежачке. Долго не играл, у него есть желание, стремление доказывать. Это очень важно. Но впереди еще два основных месяца. Надо смотреть на него на дистанции», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

В среду 29 марта, Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ в марте.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

В текущем месяце 34-летний форвард провел за железнодорожников 3 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.