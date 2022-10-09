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9 октября, 17:45

Белоус: «А кто вообще приглашал этих немцев в «Локомотив»?!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный футбольный функционер Юрий Белоус в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о переменах в «Локомотиве».

— Не запоздало ли решение «Локомотива» уволить Цорна и Циннбауэра?

— Надо теперь смотреть, кого назначат на эти должности. Кроме того, мне кажется, расширятся полномочия и у Владимира Леонченко. Это футбольный человек, но его деятельность была почему-то ограничена чисто административными функциями. Ему не давали вмешиваться в спортивную составляющую. Это удивительно... Не поздно ли уволили Цорна и Циннбауэра? Думаю, надо по-другому ставить вопрос.

— Как?

— А зачем и по каким критериям их приглашали? Кто их позвал в клуб? Понимаю, что сейчас высшему руководству РЖД не до «Локомотива» в силу международной обстановки. Тем не менее футбол в нынешней ситуации — это точно социальный проект, нужный людям. Не к лицу клубу, обладающему отличной инфраструктурой, находиться в зоне «стыков». Я не слышал, что там были задержки по зарплатам. Но команда скатилась до такого...

В субботу, 8 октября «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Цорн работал в московском клубе с июля 2021 года, а Циннбауэр — с июля 2022 года.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 12 матчах.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Белоус
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
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