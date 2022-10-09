«Оренбург» — «Ахмат»: Сычевой сравнял счет в матче

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой отличился в матче 12-го тура РПЛ против «Ахмата».

Он сравнял счет во второй тайме встречи — 1:1.

Для форварда этот гол стал уже седьмым в нынешнем сезоне.