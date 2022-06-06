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Юрист «Спартака» — о 89 миллионах в пользу Газизова: «Конечно, платить их никто не будет»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о ходе судебных разбирательств между владельцем красно-белых Леонидом Федуном и генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.

«Суд установил, что это не трудовой спор, — сказала Завьялова «СЭ». — В процессе он отказался это признавать. В связи с отсутствием трудовых отношений суд вышел за пределы заявленных Газизовым требований. И взыскал с господина Федуна 89 миллионов рублей в пользу Шамиля Газизова. Конечно, Леонид Арнольдович ничего платить не будет. Это незаконное решение, которое никогда не вступит в силу. Первая инстанция посчитала, что так можно написать. Впереди апелляция, кассация. Господин Федун тоже будет подавать жалобу».

Ранее Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.

Бывший гендиректор «Спартака» предоставил расписку Леонида Федуна. В ней было указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций «Спартака». Владелец клуба заявил, что документ, который приложен к иску Газизова, не является частью трудового договора.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Шамиль Газизов
9
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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