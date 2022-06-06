Юрист «Спартака» — о 89 миллионах в пользу Газизова: «Конечно, платить их никто не будет»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о ходе судебных разбирательств между владельцем красно-белых Леонидом Федуном и генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.

«Суд установил, что это не трудовой спор, — сказала Завьялова «СЭ». — В процессе он отказался это признавать. В связи с отсутствием трудовых отношений суд вышел за пределы заявленных Газизовым требований. И взыскал с господина Федуна 89 миллионов рублей в пользу Шамиля Газизова. Конечно, Леонид Арнольдович ничего платить не будет. Это незаконное решение, которое никогда не вступит в силу. Первая инстанция посчитала, что так можно написать. Впереди апелляция, кассация. Господин Федун тоже будет подавать жалобу».

Ранее Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.

Бывший гендиректор «Спартака» предоставил расписку Леонида Федуна. В ней было указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций «Спартака». Владелец клуба заявил, что документ, который приложен к иску Газизова, не является частью трудового договора.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.