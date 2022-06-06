Юрист «Спартака»: «Газизов пытается покинуть Башкирию, переехать в Москву и восстановиться на работе»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала корреспонденту «СЭ» о ходе судебных разбирательств между владельцем красно-белых Леонидом Федуном и гендиректором «Уфы» Шамилем Газизовым.

«Не думаю, что это первая победа Газизова. На самом деле, он неплохо начинал. Был большой спор на 450 миллионов. Если бы суд не допустил многочисленные нарушения при вынесении решения — тогда это была бы победа, самый первый спор. А так, это все очень мнимое. Пока новых дат заседаний нет. Пока Верховный суд не назначил восстановление на работе. Газизов же покинул РПЛ вместе с «Уфой». Сейчас он пытается вернуться в руководство «Спартака». Пытается покинуть Башкирию и переехать в Москву, восстановиться», — сказала Завьялова «СЭ».

Ранее Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.

Бывший гендиректор «Спартака» предоставил расписку Леонида Федуна. В ней было указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций «Спартака». Владелец клуба заявил, что документ, который приложен к иску Газизова, не является частью трудового договора.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.