Известный поэт, автор всенародных хитов «Атас!», «Комбат», «Там, за туманами» и болельщик «Торпедо» Александр Шаганов в интервью «СЭ» прокомментировал возвращение любимого клуба в премьер-лигу.

— Спустя семь лет команда вернулась в РПЛ. Это чудо?

— Нет. «Торпедо» и два предыдущих сезона было наверху, самой малости не хватало, чтобы сделать последний шаг. Казалось, с третьей попытки все получится. Когда в середине чемпионата внезапно забуксовали, мелькнула мысль — учитывая строительство стадиона, к резкому увеличению затрат в клубе, наверное, не готовы, и тренерскому штабу дали команду сбавить темп.

Понять-то можно. Выйти в премьер-лигу — это не только огромная радость, но и дополнительные расходы. Вот я и думал, что есть секретная установка руководства — с возвращением притормозить.

Но нет, ребятушки! Никаких договоренностей, никаких полумер! На финише «Торпедо» выдало такой спурт, что обогнало всех. Спасибо главному тренеру — Александру Бородюку. Это мощнейший козырь в нашей черно-белой колоде.

— Есть уверенность, что «Торпедо» в РПЛ всерьез и надолго?

— Я бы не задумываясь ответил: «Да!» — если бы стадион был уже достроен. Но ждать еще года два или три, и для клуба это будут непростые времена.

Ничего, мы, торпедовцы — ребята терпеливые. Возвращения в премьер-лигу столько лет ждали! Ну и новый стадион подождем. Зато потом увидим совершенно другую картину — во всех смыслах. Не сомневаюсь, когда инфраструктура будет на самом высоком уровне, «Торпедо» превратится в топ-клуб и начнет стабильно бороться за медали.

Пока задача скромнее — закрепиться в элите. В любом случае появление «Торпедо» в РПЛ для кого-то станет дополнительным раздражителем, а для кого-то — задорной афишей. Сюда ведь не едет унылый «автобус». Сегодняшнее «Торпедо» — команда яркая, играющая, с заточкой на атаку. Зрители не разочаруются, гарантирую!