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Поэт Шаганов — о «Торпедо»: «В РПЛ не едет унылый «автобус». У Бородюка команда играющая, с заточкой на атаку»

Поэт Шаганов прокомментировал возвращение «Торпедо» в РПЛ
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный поэт, автор всенародных хитов «Атас!», «Комбат», «Там, за туманами» и болельщик «Торпедо» Александр Шаганов в интервью «СЭ» прокомментировал возвращение любимого клуба в премьер-лигу.

— Спустя семь лет команда вернулась в РПЛ. Это чудо?

— Нет. «Торпедо» и два предыдущих сезона было наверху, самой малости не хватало, чтобы сделать последний шаг. Казалось, с третьей попытки все получится. Когда в середине чемпионата внезапно забуксовали, мелькнула мысль — учитывая строительство стадиона, к резкому увеличению затрат в клубе, наверное, не готовы, и тренерскому штабу дали команду сбавить темп.

Понять-то можно. Выйти в премьер-лигу — это не только огромная радость, но и дополнительные расходы. Вот я и думал, что есть секретная установка руководства — с возвращением притормозить.

Но нет, ребятушки! Никаких договоренностей, никаких полумер! На финише «Торпедо» выдало такой спурт, что обогнало всех. Спасибо главному тренеру — Александру Бородюку. Это мощнейший козырь в нашей черно-белой колоде.

— Есть уверенность, что «Торпедо» в РПЛ всерьез и надолго?

— Я бы не задумываясь ответил: «Да!» — если бы стадион был уже достроен. Но ждать еще года два или три, и для клуба это будут непростые времена.
Ничего, мы, торпедовцы — ребята терпеливые. Возвращения в премьер-лигу столько лет ждали! Ну и новый стадион подождем. Зато потом увидим совершенно другую картину — во всех смыслах. Не сомневаюсь, когда инфраструктура будет на самом высоком уровне, «Торпедо» превратится в топ-клуб и начнет стабильно бороться за медали.

Пока задача скромнее — закрепиться в элите. В любом случае появление «Торпедо» в РПЛ для кого-то станет дополнительным раздражителем, а для кого-то — задорной афишей. Сюда ведь не едет унылый «автобус». Сегодняшнее «Торпедо» — команда яркая, играющая, с заточкой на атаку. Зрители не разочаруются, гарантирую!

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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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