Юрист Игнатова сообщил, что сторона игрока ждет полный текст кассационной инстанции по делу с агентом Маньяковым

Спортивный юрист Ваган Давидянц, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова рассказал «СЭ» о дальнейших шагах в суде с агентом Александром Маньяковым.

«Дело с посредником Маньяковым на данный момент не закончено. Мы ждем полный текст решения кассационной инстанции, по итогам которого будут приняты дальнейшие решения и действия.

Михаил ничего не выплачивает в пользу Маньякова, так как мы в корне не согласны с решением Комитета РФС о выплате какой либо суммы, кроме фактически понесенных. В связи с этим и было обжаловано данное решение в Мытищинском суде», — сказал Давидянц «СЭ».

Палата по разрешению споров РФС не стала дисквалифицировать футболиста за то, что он расторг контракт с агентом Маньяковым в одностороннем порядке. В среду, 27 сентября стало известно, что производство по делу Игнатова и Маньякова прекращено.