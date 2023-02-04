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Сегодня, 01:38

Юрист Чичеров объяснил, почему «Спартак» не сможет обратиться в CAS в случае успеха «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Илья Чичеров, юрист компании Sila International Lawyers, рассказал, что будет значить для «Спартака» апелляция «Зенита» в CAS.

«Каждый клуб имеет право обжаловать решения только в отношении своих игроков. Скорее всего, все было оформлено как несколько решений в течение одного заседания. И каждое решение обжалуется. Поэтому, если «Спартак» сам не будет подавать апелляцию, действия «Зенита» не помогут его игрокам. Поскольку «Спартак» не обжаловал решение КДК в апелляционный комитет, оно в отношении его игроков вступило в силу и уже не может быть обжаловано

Считаю, что на Промеса апелляция «Зенита» повлиять никак не может. Вообще подавать апелляции на то, чтобы какой-то игрок чужой команды получил дисквалификацию, а клуб еще потом наказали, возможно. Но для этого должен существовать правовой интерес. Правовой интерес «Зенита», который состоит только в том, чтобы Промес не сыграл несколько матчей, «Спартак» их, допустим, не выиграл бы, и это помогло бы «Зениту» в турнире... Шансов мало. По практике CAS, обычно такой правовой интерес не признается существенным для того, чтобы обжаловать подобные решения", — цитирует «Газета.Ru» Чичерова.

За участие в массовой драке контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал игроков «Зенита»: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса, а также спартаковцев: Александра Селихова, Александра Соболева и Шамара Николсона на шесть матчей Кубка России. Апелляционный комитет оставил это решение в силе.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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