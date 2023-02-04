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Агент Николсона заявил, что преданность футболиста «Спартаку» никогда не вызывала сомнений

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ненад Протега, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона, подтвердил, что ямайский футболист останется в столичном клубе.

«Его преданность «Спартаку» никогда не вызывала сомнений. Николсон — воин. У него отличный характер. Как мы уже говорили неоднократно, он, конечно, остается в «Спартаке». Он любит клуб, и клуб его очень уважает. Так что борьба за чемпионство продолжается», — приводит слова Протеги Sport24.

СМИ сообщали, что в январе футболистом интересовался «Галатасарай». Сообщалось, что турецкий клуб намерен арендовать Николсона с правом выкупа.

25-летний ямаец выступает за «Спартак» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 18 матчей, забил четыре мяча и отдел две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-04-agent-nikolsona-yego-predannost-spartaku-nikogda-ne-vyzyvala-somneniy-on-ostayetsya
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