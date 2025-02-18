Юран считает, что Сперцяну подходят ла лига и бундеслига

Экс-тренер «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян давно созрел для перехода в хороший европейский клуб. Наверное, это случится уже нынешним летом. На мой взгляд, ему лучше всего подойдет Испания или Германия. Италия, думаю, нет. Самое главное, чтобы он попал к тренеру, который захочет видеть его в команде. Идти ради того, чтобы просто уехать в Европу, не стоит», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сперцян провел 25 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи.