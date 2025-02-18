Орлов считает, что у Соболева есть перспективы в «Зените»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы нападающего Александра Соболева в «Зените».

«Голам Соболева на сборах не имеет смысла придавать особого значения, это же все в контрольных играх. Плюс на него активно работает команда. Но тоже будем смотреть, как он участвует в комбинациях, сможет ли играть в одно касание. Но я уверен, что шанс будет: во-первых, никто не застрахован от травм, во-вторых, есть кубковые матчи», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

Соболев присоединился к сине-бело-голубым в августе 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2027 года. 27-летний форвард отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 16 матчах за петербуржцев во всех турнирах.