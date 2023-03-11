Юран не стал комментировать возможный конфликт между Гогниевым и Гулиевым

Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран не стал комментировать конфликт между главным тренером команды Спартаком Гогниевым и игроками Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

— Мог быть конфликт между Гогниевым и Гулиевым?

— Я отошел от «Химок». Я уже ничему не (удивляюсь)...

Ранее стало известно о том, что Гогниев едва не подрался с игроками подмосковного клуба Гулиевым и Тихим. 10 марта сообщалось, что Гогниев может покинуть «Химки», однако позже в клубе опровергли эту информацию.