В «Химках» заявили, что не рассматривают увольнение Гогниева

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что клуб рассматривает увольнение тренера Спартака Гогниева.

«Увольнение Гогниева? На повестке нет этого вопроса», — сказал Оленев «СЭ».

Ранее стало известно, что Гогниев едва не подрался с игроками подмосковного клуба Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.