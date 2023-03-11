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Григорий Иванов: «Урал» показывает качественный футбол. 15 матчей без поражений — это достижение»

Григорий Иванов подвел итоги матча «Урала» с «Торпедо»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о посещаемости матча 19-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:0). Посмотреть матч на «Арену Химки» пришло 207 человек.

— Они же как-то сейчас играли. Пускай руководители смотрят. Нравятся им так, так будем играть. Без людей.

— Пятнадцать матчей без поражений.

— Это достижение. Такого не было, чтобы мы столько времени не проигрывали. Мы показываем качественный футбол. В обороне мы играем правильно. В атаке забиваем. Нам очень нравится, постараемся дальше продолжать.

— Будет общее собрание, какой выход вы видите из ситуации с фан-айди.

— На общем собрании будем принимать решение все вместе. Напишем какое-то письмо. Надо что-то решать. Конечно, это не дело.

— У вас есть единомышленники в этом вопросе?

— Я знаю их, но говорить не буду. Конечно, все футбольные люди — все мои единомышленники в этом вопросе.

— Вы не допускаете, что появится клуб, который скажет, что все окей?

— Всякое может быть.

— У вас есть понимание как привлекать болельщиков?

— Не знаю, давайте им будем машины, квартиры покупать. У меня нет никакого понимания. Откуда? Болельщики должны любить свою команду, ходить на футбол. Они не ходят, значит им что-то некомфортно. Обсудим это со специалистами. Это закон. Мы законопослушные граждане. Мы закону подчиняемся. Бывает хороший закон, а бывает плохой. Можно же объяснить какой закон нехороший.

После 19 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место, набрав 25 очков. В активе «Торпедо» 7 баллов и последнее место в турнирной таблице.

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 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
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 Факел 18 1 11 6 22-34 14
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