Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о посещаемости матча 19-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:0). Посмотреть матч на «Арену Химки» пришло 207 человек.

— Они же как-то сейчас играли. Пускай руководители смотрят. Нравятся им так, так будем играть. Без людей.

— Пятнадцать матчей без поражений.

— Это достижение. Такого не было, чтобы мы столько времени не проигрывали. Мы показываем качественный футбол. В обороне мы играем правильно. В атаке забиваем. Нам очень нравится, постараемся дальше продолжать.

— Будет общее собрание, какой выход вы видите из ситуации с фан-айди.

— На общем собрании будем принимать решение все вместе. Напишем какое-то письмо. Надо что-то решать. Конечно, это не дело.

— У вас есть единомышленники в этом вопросе?

— Я знаю их, но говорить не буду. Конечно, все футбольные люди — все мои единомышленники в этом вопросе.

— Вы не допускаете, что появится клуб, который скажет, что все окей?

— Всякое может быть.

— У вас есть понимание как привлекать болельщиков?

— Не знаю, давайте им будем машины, квартиры покупать. У меня нет никакого понимания. Откуда? Болельщики должны любить свою команду, ходить на футбол. Они не ходят, значит им что-то некомфортно. Обсудим это со специалистами. Это закон. Мы законопослушные граждане. Мы закону подчиняемся. Бывает хороший закон, а бывает плохой. Можно же объяснить какой закон нехороший.

После 19 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место, набрав 25 очков. В активе «Торпедо» 7 баллов и последнее место в турнирной таблице.