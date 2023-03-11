Григорий Иванов: «Урал» показывает качественный футбол. 15 матчей без поражений — это достижение»
Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о посещаемости матча 19-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:0). Посмотреть матч на «Арену Химки» пришло 207 человек.
— Они же как-то сейчас играли. Пускай руководители смотрят. Нравятся им так, так будем играть. Без людей.
— Пятнадцать матчей без поражений.
— Это достижение. Такого не было, чтобы мы столько времени не проигрывали. Мы показываем качественный футбол. В обороне мы играем правильно. В атаке забиваем. Нам очень нравится, постараемся дальше продолжать.
— Будет общее собрание, какой выход вы видите из ситуации с фан-айди.
— На общем собрании будем принимать решение все вместе. Напишем какое-то письмо. Надо что-то решать. Конечно, это не дело.
— У вас есть единомышленники в этом вопросе?
— Я знаю их, но говорить не буду. Конечно, все футбольные люди — все мои единомышленники в этом вопросе.
— Вы не допускаете, что появится клуб, который скажет, что все окей?
— Всякое может быть.
— У вас есть понимание как привлекать болельщиков?
— Не знаю, давайте им будем машины, квартиры покупать. У меня нет никакого понимания. Откуда? Болельщики должны любить свою команду, ходить на футбол. Они не ходят, значит им что-то некомфортно. Обсудим это со специалистами. Это закон. Мы законопослушные граждане. Мы закону подчиняемся. Бывает хороший закон, а бывает плохой. Можно же объяснить какой закон нехороший.
После 19 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место, набрав 25 очков. В активе «Торпедо» 7 баллов и последнее место в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3