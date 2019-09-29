Юный болельщик «Рубина» поддержал команду. Много ошибок, но зато от души

Во время матча 11-го тура чемпионата России «Рубин» — «Уфа» в трансляцию попал мальчик на трибунах с плакатом в поддержку казанского клуба.

— На плакате написано: «Впирёт, «Рубин» (орфография сохранена — прим. «СЭ»). Мы верим в тебя! Ура, ура, ура!»

Матч начался в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр