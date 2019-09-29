Юный болельщик «Рубина» поддержал команду. Много ошибок, но зато от души
14:10
Во время матча 11-го тура чемпионата России «Рубин» — «Уфа» в трансляцию попал мальчик на трибунах с плакатом в поддержку казанского клуба.
— На плакате написано: «Впирёт, «Рубин» (орфография сохранена — прим. «СЭ»). Мы верим в тебя! Ура, ура, ура!»
Матч начался в 14.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
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