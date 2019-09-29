РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Юный болельщик «Рубина» поддержал команду. Много ошибок, но зато от души

14:10
Болельщик на матче "Рубин" - "Уфа".
Болельщик на матче "Рубин" - "Уфа".
Теги:

Во время матча 11-го тура чемпионата России «Рубин» — «Уфа» в трансляцию попал мальчик на трибунах с плакатом в поддержку казанского клуба.

— На плакате написано: «Впирёт, «Рубин» (орфография сохранена — прим. «СЭ»). Мы верим в тебя! Ура, ура, ура!»

Матч начался в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 7966
Все опросы
Судья Вилков отменил два гола в матче «Локомотив» — «Зенит». Все по делу?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир