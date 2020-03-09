Йокич назвал чемпионат России самым сложным в его карьере. Он играл во Франции, Италии, Испании и Англии

Защитник «Уфы» Боян Йокич поделился впечатлениями от ничьей в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Зенита» (0:0). Бывший футболист французского «Сошо», итальянского «Кьево», испанского «Вильярреала» и английского «Ноттингем Форест» назвал российский чемпионат самым сложным в его карьере.

— Было тяжело. Мы старались до конца, играли как команда, оборонялись, взяли важное очко для нас. «Зенит» — очень сильная команда, для нас это большой успех. Я видел, как мы разминались, начинали игру. К тому же слушали указания тренера.

— Не пугает близость зоны стыковых матчей?

— Такого сложного чемпионата никогда не видел. Много где играл, но такой сложный, как российский, не видел.

— За что получили желтую карточку?

— Капитану команды не надо давать такие желтые карточки. Судья просто допустил ошибку, я сказал ему об этом.