Йоканович оценил игру Смолова и Тюкавина в матче «Динамо» с «Крыльями»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал игру форвардов команды Федора Смолова и Константина Тюкавина.

— Видели ли вы возможность выхода двух нападающих: Смолова и Тюкавина. Есть ощущение, что Константину не хватает тонуса, потому что мало играет.

— Сегодня в течении игры пришлось поменять нам привычную схему 4-3-3, перейти на два нападающих. Не сказал, что выход второго нападающего поменял стиль игры. Здесь мы говорим о том подходе, о внутреннем огне, который был или нет у игроков. Этого не хватало в первом тайме. Используя двух нападающих, смогли получить выгоду. Но если говорит о том, кто больше играет. Если будет больше играть Костя, будут спрашивать, почему не Федя? Здесь нам надо найти правильный рецепт, используя два нападающих. Но сегодня не схема поменяла матч, а наш подход, когда мы начали биться на каждом футбольном метре, — сказал Йоканович на пресс-конференции после матча.

В этой встрече победный гол на 90+1-й минуте забил форвард бело-голубых Константин Тюкавин.

На 77-й минуте отличился Федор Смолов, но его гол также был отменен после просмотра видеоповтора.