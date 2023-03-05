Тюкавин — о матче с «Крыльями Советов»: «Первый тайм был для нас достаточно обескураживающим»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

— Надо отметить, что я доволен тем, что мы выиграли. Но стоит отметить, что первые 45 минут были для нас достаточно обескураживающими, не теми, что мы ожидали, — было мало энергии в наших действиях, проигрывали вторые мячи, достаточное количество единоборств. Нам повезло, что Самара не забила. Хорошо, что на перерыв мы ушли при счете 0:0. Во втором тайме мы пытались перевернуть игру. Мы играем дома, соперник это должен чувствовать. Пусть и не такое больше количество болельщиков собралось, но он должен ощущать давление. Мы должны показывать свои бойцовские качества, характер. В итоге нам повезло и мы забили в концовке матча.

В первом тайме мы играли не так, как хотели и планировали. В перерыве внесли корректировки. Тренер нам эмоционально все высказал в перерыве. На второй тайм вышли с другим настроем и сыграли по-другому.

— Как ты видел эпизод с забитым мячом?

— Была подача на дальнюю штангу, Скопинцев хорошо тронул мяч, мне оставалось только подставить клюшку.

— Сегодня было три отмененных мяча. Привыкли, что после голов надо выжидать паузу?

— Привыкли. Когда забиваешь, ждем, чтобы не радоваться раньше времени. Когда увидим, что проверка завершена и точно гол, тогда можно радоваться.

— Когда сам забивал, думал об этом?

— Столько отмененных голов, думал, вдруг этот не засчитают. Но засчитали, и команда выиграла. Всех с победой!

— Что сказал Йоканович на поле тебе?

— Сказал либо мне, либо Смолову играть в оттяжке. Ничего такого.

— Тебе лучше играть одному или со Смоловым?

— И так, и так приятно. Главное играть.