«Сочи»» — «Акрон»: Зиньковский, Гуарирапа и Дзюба сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Сочи» и «Акроном» во втором туре РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«Сочи»: Рудаков, Макарчук, Марсело, Заика, Сааведра, Зиньковский, Коваленко, Ежов, Осипов, Крамарич, Гуарирапа.

Запасные: Дегтев, Абердин, Чирков, Кайнов, Корнеев, Васильев, Магаль, Барт, Игнатов, Федоров.

«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Бокоев, Неделчару, Савичев, Джурасович, Джаковац, Лончар, Болдырев, Дзюба, Пестряков.

Запасные: Тереховский, Васютин, Бакаев, Данилин, Эсковаль, Беншимол, Шершов, Базилевский, Кузьмин, Хосонов, Дмитриев.