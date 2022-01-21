Языджи: «Я не люблю много говорить — просто хочу играть, побеждать вместе c ЦСКА»

Новичок ЦСКА Юсуф Языджи прокомментировал свой переход в московский клуб.

«Я очень рад, что совершил переход в такой большой клуб, как ПФК ЦСКА, — сказал Юсуф. — Сейчас мне не терпится поскорее выйти на поле. Мой характер таков, что я не люблю много говорить — просто хочу играть, побеждать вместе c моей новой командой и выиграть с ней что-нибудь значимое. Для этого я и пришел в ПФК ЦСКА!» — приводит слова Языджи сайт клуба.