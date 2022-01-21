Ильзат Ахметов присоединился к ЦСКА и начал тренировки с командой

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов присоединился к команде и начал подготовку к старту второй половины сезона.

Сообщалось, что футболист пропустил первую часть сборов армейцев из-за заражения коронавирусом.

В этом сезоне РПЛ Ахметов провел 17 матчей, забив один гол.