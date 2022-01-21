Деспотович поблагодарил всех за время, проведенное в «Рубине»

Нападающий Джордже Деспотович прокомментировал уход из казанского «Рубина».

«Как вы уже все знаете, я больше не буду играть за футбольный клуб «Рубин». Хочу всех поблагодарить за очень красивое время, которое провел в Казани! Всем от души спасибо», — написал Деспотович в Instagram.

Зачем «Рубин» сослал Деспотовича в дубль? Все детали конфликта игрока с клубом

Ранее «СЭ» в пресс-службе «Рубина» сообщили, что Деспотович будет тренироваться с дублирующим составом.

В сезоне-2021/22 форвард провел 8 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. За казанцев он выступает с 2020 года. На его счету 35 матчей и 15 голов.