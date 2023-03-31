Языджи рассказал о нюансах работы под руководством Алексея Березуцкого в ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи поделился мнением о работе под руководством Алексея Березуцкого.

«Алексей Березуцкий — тренер, придающий большое значение моральному состоянию игроков, с которыми работает. Он заставляет вас работать до мельчайших деталей, чтобы делать то, что он хочет на поле, но в то же время он делает все возможное, чтобы вы были счастливы и чувствовали себя хорошо. Мы были очень позитивной командой, которая тогда очень хорошо ладила, и Алексей внес в это большой вклад. Он многопрофильный тренер с высокими тактическими знаниями, очень силен в общении с игроками, при этом оставаясь позитивным», — цитирует Языджи Metaratings.ru.

Языджи играл за «армейцев» весной 2022 года. Всего он провел 12 матчей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи за клуб.