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Сегодня, 19:58

Языджи рассказал о нюансах работы под руководством Алексея Березуцкого в ЦСКА

Виктория Кравченко
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Экс-полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи поделился мнением о работе под руководством Алексея Березуцкого.

«Алексей Березуцкий — тренер, придающий большое значение моральному состоянию игроков, с которыми работает. Он заставляет вас работать до мельчайших деталей, чтобы делать то, что он хочет на поле, но в то же время он делает все возможное, чтобы вы были счастливы и чувствовали себя хорошо. Мы были очень позитивной командой, которая тогда очень хорошо ладила, и Алексей внес в это большой вклад. Он многопрофильный тренер с высокими тактическими знаниями, очень силен в общении с игроками, при этом оставаясь позитивным», — цитирует Языджи Metaratings.ru.

Языджи играл за «армейцев» весной 2022 года. Всего он провел 12 матчей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи за клуб.

Источник: https://metaratings.ru/news/yazydzhi-berezuckii-trener-kotoryi-pridaet-bolshoe-znachenie-moralnomu-sostoyaniyu-igrokov-s-kotorymi-rabotaet-239720/
Алексей Березуцкий
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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