Селюк: «Конате точно не будет играть за сборную России»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, заявил, что он не слышал о том, что его клиент подавал документы на получение российского гражданства.

«Я говорил, что он имеет право получить российское гражданство. У меня нет информации, что он подавал на получение, но право такое имеется. Факта получения гражданства нет. Я даже не знаю было ли у него это в планах, а то, что говорят про гражданство — выдумки людей. Почему к этому вообще такое внимание? Конате точно не будет играть за сборную России, он в сборной Буркина-Фасо», — приводит слова Селюка Sport24.

25-летний форвард играет за «Ахмат» с лета 2021 года.

В текущем сезоне он сыграл за грозненцев 20 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.