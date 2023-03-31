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Дмитрий Тарасов: «Кузнецов мог бы тренировать команду РПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о работе Дмитрия Кузнецова на посту главного тренера медиаклуба 2DROTS.

«На него стоит обратить внимание, потому что я его знаю достаточно хорошо. Если у него есть желание работать в профессиональном футболе, то я думаю, что у него все возможности для этого есть. Думаю, после этих игр кто-то должен обратить внимание, ему надо только это доказывать. Но в третьем сезоне Медиалиги ему будет тяжело, потому что «Родина Медиа» ждет 2DROTS. Тренировать команду РПЛ? Почему нет? Я не вижу никаких преград», — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».

2DROTS под руководством Кузнецова в товарищеском матче обыграл ЦСКА (2:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-tarasov-dmitrij-kuznetsov-mog-by-trenirovat-komandu-rpl/
Дмитрий Тарасов
ФК 2Drots
Дмитрий Кузнецов
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3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
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 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
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7
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 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
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 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
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