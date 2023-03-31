Дмитрий Тарасов: «Кузнецов мог бы тренировать команду РПЛ»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о работе Дмитрия Кузнецова на посту главного тренера медиаклуба 2DROTS.

«На него стоит обратить внимание, потому что я его знаю достаточно хорошо. Если у него есть желание работать в профессиональном футболе, то я думаю, что у него все возможности для этого есть. Думаю, после этих игр кто-то должен обратить внимание, ему надо только это доказывать. Но в третьем сезоне Медиалиги ему будет тяжело, потому что «Родина Медиа» ждет 2DROTS. Тренировать команду РПЛ? Почему нет? Я не вижу никаких преград», — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».

2DROTS под руководством Кузнецова в товарищеском матче обыграл ЦСКА (2:1).