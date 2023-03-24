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Яровинский — о Слуцком: «Он очень жесткий в работе! Скорее диктатор!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Олег Яровинский и Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-спортивный директор ЦСКА и «Рубина» Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о бывшем тренере армейцев и казанского клуба Леониде Слуцком.

— Найдутся слова для людей, которые с наслаждением обещают Слуцкому, что просидит без работы долго и вообще превратился в аниматора?

— На мой взгляд, анимационная деятельность только на пользу футболу. Не забывайте, это хорошо монетизируется!

— В самом деле?

— Разумеется. В Волгограде Слуцкий содержит школу, построил стадион. Надо уважать, что у него все получается! А не говорить, что стал каким-то аниматором, веселит народ... Между прочим, комедийные роли самые сложные. Знаете, как тяжело демонстрировать перед камерой чувство юмора?

— Догадываемся.

— Большинство людей в такой момент теряются. А Слуцкий в порядке. Уровень самоиронии высочайший. Причем футболистов его жизнерадостность в иллюзии не вводит. Он очень жесткий в работе! Скорее диктатор!

Последним клубом 51-летнего Слуцкого был «Рубин». Российский специалист покинул клуб в ноябре 2022 года.

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Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
Олег Яровинский
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

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И К Ж
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