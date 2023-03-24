Яровинский: «Уремович сбежал накануне матча с ЦСКА»

Экс-спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в прошлом году уходил из казанского клуба хорватский защитник Филип Уремович.

— Со знаком минус в той ситуации кто-то себя проявил?

— Уремович! Сбежал накануне матча с ЦСКА. Еще Бегич рассказывал, как ему здесь страшно. А после спокойно вернулся в «Урал». Но Уремович — самый яркий случай.

— Просто собрал вещи и уехал?

— Пришел, произнес: «Я ухожу». Все. Поставил перед фактом. Оказался в «Шеффилде». Если Дрейер, Хакшабанович, Хван Ин Бом находились под жесточайшим давлением из своих стран, то у Уремовича такого не было. Но решил воспользоваться случаем и свалить.

— Как выглядело это давление?

— С 24 февраля родители постоянно названивали, сотрудники посольств, какие-то представители властей: «Срочно собирайте чемоданы, вы в опасности!» Наши-то впали в ступор! Сидели и вращали глазами. Что говорить про иностранцев? Настоящая истерика.

Уремович выступал за казанскую команду с 2018 по 2020 год. На его счету 97 матчей в составе «Рубина», 1 забитый гол и 1 результативная передача.