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Яровинский: «Уремович сбежал накануне матча с ЦСКА»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Филип Уремович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в прошлом году уходил из казанского клуба хорватский защитник Филип Уремович.

— Со знаком минус в той ситуации кто-то себя проявил?

— Уремович! Сбежал накануне матча с ЦСКА. Еще Бегич рассказывал, как ему здесь страшно. А после спокойно вернулся в «Урал». Но Уремович — самый яркий случай.

— Просто собрал вещи и уехал?

— Пришел, произнес: «Я ухожу». Все. Поставил перед фактом. Оказался в «Шеффилде». Если Дрейер, Хакшабанович, Хван Ин Бом находились под жесточайшим давлением из своих стран, то у Уремовича такого не было. Но решил воспользоваться случаем и свалить.

— Как выглядело это давление?

— С 24 февраля родители постоянно названивали, сотрудники посольств, какие-то представители властей: «Срочно собирайте чемоданы, вы в опасности!» Наши-то впали в ступор! Сидели и вращали глазами. Что говорить про иностранцев? Настоящая истерика.

Уремович выступал за казанскую команду с 2018 по 2020 год. На его счету 97 матчей в составе «Рубина», 1 забитый гол и 1 результативная передача.

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Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Яровинский
Филип Уремович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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