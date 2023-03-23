Бакаев: «Хороший матч, хоть и товарищеский. Обе команды хотели выиграть»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о прошедшем товарищеском матче против «Фенербахче» (2:2).

«Хороший матч, хоть и товарищеский. Было видно, что обе команды хотели выиграть, из-за этого было много борьбы. Конечно, судья не давал поиграть и свистел при каждом касании (улыбается). Хороший матч!» — приводит слова Бакаева пресс-служба «Зенита».

Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции.