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Сегодня, 16:22

«Рубин» приостановил действие контракта с Хвичей Кварацхелией

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото ФК «Рубин»

«Рубин» и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия решили приостановить контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Агенты игрока провели консультацию с казанским клубом, после чего сторогы договорились о приостановке трудового соглашения.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия продолжит карьеру в «Динамо» Батуми.

В сезоне-2021/22 полузащитник провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с казанцами действует до конца июня 2024 года. Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/rubin-i-hvicha-dogovorilis-o-priostanovke-kontrakta
Хвича Кварацхелия
ФК Рубин (Казань)
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