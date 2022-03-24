«Рубин» приостановил действие контракта с Хвичей Кварацхелией

«Рубин» и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия решили приостановить контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Агенты игрока провели консультацию с казанским клубом, после чего сторогы договорились о приостановке трудового соглашения.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия продолжит карьеру в «Динамо» Батуми.

В сезоне-2021/22 полузащитник провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с казанцами действует до конца июня 2024 года. Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.