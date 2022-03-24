Жирков приступил к тренировкам на поле после травмы

Полузащитник «Химок» Юрий Жирков приступил к тренировкам на поле. Он получил повреждение 6 марта в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против московского «Локомотива».

Отмечалось, что футболист получил небольшое растяжение, но структура мышц не была повреждена.

«Жирков приступил к тренировкам на поле, но работает с ограничениями», — сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 22 матчах. В следующем туре подмосковная команда на выезде сыграет с казанским «Рубином» 1 апреля.