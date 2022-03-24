Жирков приступил к тренировкам на поле после травмы
Полузащитник «Химок» Юрий Жирков приступил к тренировкам на поле. Он получил повреждение 6 марта в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против московского «Локомотива».
Отмечалось, что футболист получил небольшое растяжение, но структура мышц не была повреждена.
«Жирков приступил к тренировкам на поле, но работает с ограничениями», — сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.
«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 22 матчах. В следующем туре подмосковная команда на выезде сыграет с казанским «Рубином» 1 апреля.
Источник: https://tass.ru/sport/14174873
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|
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|
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|26.02
|14:00
|
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|1 : 0
|26.02
|14:00
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|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
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|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
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|
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|4.05
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|
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